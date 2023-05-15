+7 495 120-06-55 Связаться с нами

Зарубежные компании и счета.
Налоги. Частный капитал.

NSV Consulting – юридическая компания, специализирующаяся на создании иностранных компаний, открытии счетов за рубежом, международном налогообложении, практике "Частный капитал". Мы оказываем услуги в более чем 25 юрисдикциях, основными из которых являются ОАЭ, Гонконг, Кипр, Китай, Бахрейн, Оман, Казахстан, Киргизия, Армения.

Наша цель – помочь клиентам получить доступ к передовым инструментам международного налогового планирования и защитить свои активы, структурировать бизнес. Наш опыт и знания позволяют нам предлагать клиентам индивидуальные решения, которые соответствуют их потребностям и задачам.

Мы стремимся к максимальной эффективности и прозрачности в нашей работе, и гарантируем конфиденциальность всех данных, которые нам предоставляют клиенты.

100+
надежных агентов и партнеров по всему миру
70+
лет – совокупный опыт нашей команды в бизнесе
50+
публикаций и выступлений на ведущих информационных площадках
20+
отраслей, для которых мы предоставляем наши решения
NSV Consulting в федеральном рейтинге лучших юридических компаний России «Право-300» (2023 г.)
Направления
Иностранные компании, фонды, трасты
Иностранные компании, фонды, трасты
Регистрация и сопровождение иностранных компаний, фондов, трастов, due diligence, редомициляция, реорганизация, релокация бизнеса за рубеж и другие услуги.
Зарубежные счета
Зарубежные счета
Открытие корпоративных и личных счетов в иностранных банках и платежных системах, выбор юрисдикции, банка, подготовка документации и другие услуги.
Российское и международное налогообложение
Российское и международное налогообложение
Консультирование, сопровождение сделок и структурирование активов, уведомления и отчеты по зарубежным счетам, корпоративное налогообложение, и другие услуги.
КИК
КИК
Налоговым законодательством РФ установлен ряд обязанностей для физических и юридических лиц – налоговых резидентов РФ, которые являются владельцами иностранных компаний или иностранных структур (так называемых КИК). Наша команда готова предоставить весь спектр услуг в отношении КИК
Финансовая отчетность по МСФО
Финансовая отчетность по МСФО
Финансовая отчетность должна достоверно представлять финансовое положение компании и надлежащее применение МСФО всегда обеспечивает достижение этой цели. Наши специалисты подготовят Финансовую отчетность по МСФО/ IFRS для Вашей компании
Частный капитал
Частный капитал
Получение ВНЖ и второго гражданства, сопровождение в аренде и покупке недвижимости, решение наследственных вопросов, регистрация судов и яхт и другие услуги.

Новости

Все новости
24.09.2024
Трансграничные платежи в условиях современных реалий // РБК ТВ
27.09.2024
Специальные административные районы: новый дом для бизнеса или просто офшоры?
В условиях глобальных санкций и экономической нестабильности всё больше компаний ищут безопасные и выгодные юрисдикции для ведения бизнеса и российские офшоры становятся отличным решением
18.09.2024
Открываем зарубежный счёт из РФ: инструкция от юриста // MIPIF
В новом видео на официальном YouTube-канале MIPIF Сергей Назаркин, основатель и управляющий партнер компании NSV Consulting, делится ценными знаниями о недвижимости и инвестициях в Дубае.
18.09.2024
Переход на бартерные сделки позволит избежать вторичных санкций / RG.RU
Советник NSV Consulting Светлана Тихонова дала комментарий Российской газете. Статья опубликована на RG.RU. Ведущие эксперты отрасли обсуждают возможности использования бартерных сделок в условиях санкционного давления. В статье рассматривается, как инструмент бартера может помочь российскому бизнесу избежать вторичных санкций и обеспечить бесперебойные международные расчеты.
13.09.2024
Создание компании в свободной зоне Катара
В центре нашего внимания сегодня - страны Ближнего Востока, а среди них – Катар - новый рынок возможностей для предпринимателей с российскими корнями. Особый интерес представляет свободная экономическая зона Катара (Qatar Free Zones Authority, или QFZA).
27.09.2024
Специальные административные районы: новый дом для бизнеса или просто офшоры?
В условиях глобальных санкций и экономической нестабильности всё больше компаний ищут безопасные и выгодные юрисдикции для ведения бизнеса и российские офшоры становятся отличным решением
24.09.2024
Трансграничные платежи в условиях современных реалий // РБК ТВ
23 сентября 2024 г. управляющий партнер NSV Consulting Сергей Назаркин принял участие в прямом эфире на РБК ТВ. Вместе с коллегами из отрасли и ведущими программы "День" эксперты обсудили возможности проведения расчетов в условиях текущей политической и экономической ситуации, их влиянии на бизнес.
18.09.2024
Открываем зарубежный счёт из РФ: инструкция от юриста // MIPIF
В новом видео на официальном YouTube-канале MIPIF Сергей Назаркин, основатель и управляющий партнер компании NSV Consulting, делится ценными знаниями о недвижимости и инвестициях в Дубае.
18.09.2024
Переход на бартерные сделки позволит избежать вторичных санкций / RG.RU
Советник NSV Consulting Светлана Тихонова дала комментарий Российской газете. Статья опубликована на RG.RU. Ведущие эксперты отрасли обсуждают возможности использования бартерных сделок в условиях санкционного давления. В статье рассматривается, как инструмент бартера может помочь российскому бизнесу избежать вторичных санкций и обеспечить бесперебойные международные расчеты.
13.09.2024
Создание компании в свободной зоне Катара
В центре нашего внимания сегодня - страны Ближнего Востока, а среди них – Катар - новый рынок возможностей для предпринимателей с российскими корнями. Особый интерес представляет свободная экономическая зона Катара (Qatar Free Zones Authority, или QFZA).
05.09.2024
Редомициляция в САР РФ или дружественные юрисдикции
5 сентября 2024 г мы провели вебинар и рассказали о возможностях, преимуществах и особенностях редомициляции, как переехать и почему стоит это сделать
Подписаться на рассылку Перейти в телеграм-канал

Команда

Сергей Назаркин
Управляющий партнер
nazarkin@nsvcons.com
Анастасия Васильева
Руководитель налоговой практики, к.ю.н.
vasilyeva@nsvcons.com
Светлана Тихонова
Советник
tikhonova@nsvcons.com
Катерина Макаркина
Ведущий юрист
makarkina@nsvcons.com
Ксения Самойленко
Юрист
samoylenko@nsvcons.com
Инна Иванченкова
Специалист группы финансовой отчетности
ivanchenkova@nsvcons.com
Инна Кветная
Специалист группы финансовой отчетности
kvetnaya@nsvcons.com
Герман Ковешников
Юрист налоговой практики
koveshnikov@nsvcons.com
Юлия Косихина
Младший юрист
kosikhina@nsvcons.com
Алена Абрамова
Помощник юриста
abramova@nsvcons.com
Александра Истомина
Юрист
istomina@nsvcons.com
Михаил Тугин
Ассистент юриста
tugin@nsvcons.com
Преимущества

Публикации в СМИ

Офис в Москве
Офис в Дубае