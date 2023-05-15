NSV Consulting – юридическая компания, специализирующаяся на создании иностранных компаний, открытии счетов за рубежом, международном налогообложении, практике "Частный капитал". Мы оказываем услуги в более чем 25 юрисдикциях, основными из которых являются ОАЭ, Гонконг, Кипр, Китай, Бахрейн, Оман, Казахстан, Киргизия, Армения.

Наша цель – помочь клиентам получить доступ к передовым инструментам международного налогового планирования и защитить свои активы, структурировать бизнес. Наш опыт и знания позволяют нам предлагать клиентам индивидуальные решения, которые соответствуют их потребностям и задачам.



Мы стремимся к максимальной эффективности и прозрачности в нашей работе, и гарантируем конфиденциальность всех данных, которые нам предоставляют клиенты.