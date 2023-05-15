Зарубежные компании и счета.
Налоги. Частный капитал.
NSV Consulting – юридическая компания, специализирующаяся на создании иностранных компаний, открытии счетов за рубежом, международном налогообложении, практике "Частный капитал". Мы оказываем услуги в более чем 25 юрисдикциях, основными из которых являются ОАЭ, Гонконг, Кипр, Китай, Бахрейн, Оман, Казахстан, Киргизия, Армения.
Наша цель – помочь клиентам получить доступ к передовым инструментам международного налогового планирования и защитить свои активы, структурировать бизнес. Наш опыт и знания позволяют нам предлагать клиентам индивидуальные решения, которые соответствуют их потребностям и задачам.
Мы стремимся к максимальной эффективности и прозрачности в нашей работе, и гарантируем конфиденциальность всех данных, которые нам предоставляют клиенты.
- 100+
- надежных агентов и партнеров по всему миру
- 70+
- лет – совокупный опыт нашей команды в бизнесе
- 50+
- публикаций и выступлений на ведущих информационных площадках
- 20+
- отраслей, для которых мы предоставляем наши решения
Направления
Иностранные компании, фонды, трасты
Регистрация и сопровождение иностранных компаний, фондов, трастов, due diligence, редомициляция, реорганизация, релокация бизнеса за рубеж и другие услуги.
Зарубежные счета
Открытие корпоративных и личных счетов в иностранных банках и платежных системах, выбор юрисдикции, банка, подготовка документации и другие услуги.
Российское и международное налогообложение
Консультирование, сопровождение сделок и структурирование активов, уведомления и отчеты по зарубежным счетам, корпоративное налогообложение, и другие услуги.
КИК
Налоговым законодательством РФ установлен ряд обязанностей для физических и юридических лиц – налоговых резидентов РФ, которые являются владельцами иностранных компаний или иностранных структур (так называемых КИК). Наша команда готова предоставить весь спектр услуг в отношении КИК
Финансовая отчетность по МСФО
Финансовая отчетность должна достоверно представлять финансовое положение компании и надлежащее применение МСФО всегда обеспечивает достижение этой цели. Наши специалисты подготовят Финансовую отчетность по МСФО/ IFRS для Вашей компании
НовостиВсе новости
27.09.2024Специальные административные районы: новый дом для бизнеса или просто офшоры?
В условиях глобальных санкций и экономической нестабильности всё больше компаний ищут безопасные и выгодные юрисдикции для ведения бизнеса и российские офшоры становятся отличным решением
18.09.2024Открываем зарубежный счёт из РФ: инструкция от юриста // MIPIF
В новом видео на официальном YouTube-канале MIPIF Сергей Назаркин, основатель и управляющий партнер компании NSV Consulting, делится ценными знаниями о недвижимости и инвестициях в Дубае.
18.09.2024Переход на бартерные сделки позволит избежать вторичных санкций / RG.RU
Советник NSV Consulting Светлана Тихонова дала комментарий Российской газете. Статья опубликована на RG.RU. Ведущие эксперты отрасли обсуждают возможности использования бартерных сделок в условиях санкционного давления. В статье рассматривается, как инструмент бартера может помочь российскому бизнесу избежать вторичных санкций и обеспечить бесперебойные международные расчеты.
13.09.2024Создание компании в свободной зоне Катара
В центре нашего внимания сегодня - страны Ближнего Востока, а среди них – Катар - новый рынок возможностей для предпринимателей с российскими корнями. Особый интерес представляет свободная экономическая зона Катара (Qatar Free Zones Authority, или QFZA).
27.09.2024Специальные административные районы: новый дом для бизнеса или просто офшоры?
В условиях глобальных санкций и экономической нестабильности всё больше компаний ищут безопасные и выгодные юрисдикции для ведения бизнеса и российские офшоры становятся отличным решением
24.09.2024Трансграничные платежи в условиях современных реалий // РБК ТВ
23 сентября 2024 г. управляющий партнер NSV Consulting Сергей Назаркин принял участие в прямом эфире на РБК ТВ. Вместе с коллегами из отрасли и ведущими программы "День" эксперты обсудили возможности проведения расчетов в условиях текущей политической и экономической ситуации, их влиянии на бизнес.
18.09.2024Открываем зарубежный счёт из РФ: инструкция от юриста // MIPIF
В новом видео на официальном YouTube-канале MIPIF Сергей Назаркин, основатель и управляющий партнер компании NSV Consulting, делится ценными знаниями о недвижимости и инвестициях в Дубае.
18.09.2024Переход на бартерные сделки позволит избежать вторичных санкций / RG.RU
Советник NSV Consulting Светлана Тихонова дала комментарий Российской газете. Статья опубликована на RG.RU. Ведущие эксперты отрасли обсуждают возможности использования бартерных сделок в условиях санкционного давления. В статье рассматривается, как инструмент бартера может помочь российскому бизнесу избежать вторичных санкций и обеспечить бесперебойные международные расчеты.
13.09.2024Создание компании в свободной зоне Катара
В центре нашего внимания сегодня - страны Ближнего Востока, а среди них – Катар - новый рынок возможностей для предпринимателей с российскими корнями. Особый интерес представляет свободная экономическая зона Катара (Qatar Free Zones Authority, или QFZA).
05.09.2024Редомициляция в САР РФ или дружественные юрисдикции
5 сентября 2024 г мы провели вебинар и рассказали о возможностях, преимуществах и особенностях редомициляции, как переехать и почему стоит это сделать
Сергей Назаркин
Управляющий партнер
Анастасия Васильева
Руководитель налоговой практики, к.ю.н.
Светлана Тихонова
Советник
Катерина Макаркина
Ведущий юрист
Инна Иванченкова
Специалист группы финансовой отчетности
Инна Кветная
Специалист группы финансовой отчетности
Герман Ковешников
Юрист налоговой практики
Юлия Косихина
Младший юрист
Алена Абрамова
Помощник юриста
Михаил Тугин
Ассистент юриста
Преимущества
Офис в Москве
- Москва, Ленинская Слобода 19, БЦ Омега Плаза, 4 этаж, Офис 4059
- +7 (495) 120-06-55
- info@nsvcons.com
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Офис в Дубае
- The Binary Tower, Business Bay, 21st floor, Office 1
- +971 52 204 8309
- info@nsvcons.com
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